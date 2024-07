Il Comune di Monfalcone mette in guardia i cittadini dal raggiro sulla Tari

Attenzione a una nuova truffa. Questa volta, nel mirino dei malviventi c’è la tassa sui rifiuti. A mettere in guardia i residenti è il Comune di Monfalcone. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di contribuenti dell’arrivo tramite posta elettronica certificata di solleciti per il pagamento a conguaglio della Tari 2023-2024”, spiega in una nota l’Amministrazione.

“E’ doveroso precisare che il Comune non ha inviato in questo periodo richieste di conguaglio. Inoltre, l’Iban indicato e l’indirizzo dal quale partono le Pec non sono quelli dell’amministrazione. Si tratta, insomma, di una possibile truffa telematica”, conclude la nota. “Abbiamo già segnalato il fatto alla Polizia Postale. Raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione e, soprattutto, di non procedere ad alcun pagamento”.