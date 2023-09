Monfalcone, collaudata in piazza della Repubblica la nuova fontana.

Dalla serata di venerdì 22 settembre piazza della Repubblica, a Monfalcone, si presenta in una veste tutta nuova: è infatti stata collaudata la nuova fontana posizionata sul lato sud, delle dimensioni di 22,5 x 6,5 metri, realizzata in pietra “giallo d’Istria” levigata e spazzolata.

Sono stati provati gli impianti per testare i giochi d’acqua e di luce della fontana, all’interno della quale campeggia il mosaico con lo stemma del Comune di Monfalcone, di 3×2,2 metri disegnato dall’architetto Sergio Valcovich e realizzato con smalti vitrei artistici dall’artigiana locale Gabriela Buzzi.

Per creare svariati giochi, ciascuno dei dodici ugelli in acciaio inossidabile che regolano i getti d’acqua è stato corredato da un faretto led Rgb per “colorare” l’acqua e creare effetti luminosi sempre diversi, che varieranno al ritmo dei getti d’acqua. Sarà anche possibile abbinare i colori della fontana a quelli delle 73 luci incassate a pavimento posizionate lungo il perimetro del “biscotto”.

Spruzzi d’acqua da 0 a 6 metri.

La fontana è stata dotata di un moderno sistema di ricircolo e filtraggio dell’acqua che consentirà di non avere nessuno spreco idrico, garantendo consumi energetici contenuti. Inoltre, è stato installato un anemometro che regolerà automaticamente l’altezza dei getti ad una quota di sicurezza in presenza di vento forte. Di giorno saranno visibili gli spruzzi bianchi d’acqua, si potranno alzare zampilli, con altezza da 0 a 6 metri, che potranno anche alternarsi per avere altezze differenti.

Ad adornare la fontana con una vivace nota di colore, nel mese di ottobre sarà ultimata un’aiuola lunga 22 metri che avrà all’interno ciclamini e viole a raffigurare le onde, con irrigazione automatica a goccia.

Nuovo attraversamento pedonale.

Per facilitare l’accesso alla Piazza dal lato sud e per rendere più sicura la viabilità, in asse alla fontana è stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale – con dosso dissuasore sopraelevato lungo 6 metri – che collega il marciapiede lato Banca con piazza Repubblica. Per migliorare il flusso di traffico di immissione da via IX Giugno e per eliminare l’effetto “imbuto” che, soprattutto in determinate ore, si formava all’inizio di via Duca d’Aosta, sono anche stati rimossi i passaggi pedonali su dossi presenti davanti al comando della polizia locale e all’inizio di via Duca d’Aosta.

La nuova disposizione degli attraversamenti sull’asse di via Fratelli Rosselli e Duca d’Aosta è determinata anche dalla presenza della nuova corsia di fermata bus che non consente la presenza di attraversamenti pedonali in prossimità. Sia i lavori di costruzione della fontana che di realizzazione del nuovo passaggio pedonale sono stati eseguiti dalla ditta Ghiaie Ponterosso.

“Investimento di 6 milioni di euro”.

“La riqualificazione del centro città sta per concludersi e oggi presentiamo due importanti novità che cambieranno l’aspetto della Piazza e la viabilità di via Fratelli Rosselli – rileva il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint -. La nuova fontana, che stasera zampilla per la prima volta, separerà la strada dalla piazza, per dare un ulteriore tocco di vivacità, in armonia con il nuovo contesto. Con un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro, abbiamo cambiato il volto del “salotto” cittadino, intervenendo anche sulle criticità che abbiamo riscontrato nel corso dei lavori, come ad esempio la mancanza del sistema fognario sul lato nord della piazza e i tubi occlusi sotto la pavimentazione di piazza Unità”.