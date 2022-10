Monfalcone, oltre 50mila euro dalla Regione Friuli: record di iscritti alla Protezione civile.

A Monfalcone record di iscritti alla Protezione civile: dalla Regione Friuli arrivano contributi per oltre 50mila euro in totale. Ammontano infatti a oltre 50mila euro (per la precisione 27.239,90 e 23.430) i fondi che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha concesso alla Protezione civile del Comune di Monfalcone per l’acquisto di dotazioni di base e di sicurezza. La Regione ha infatti stanziato dei fondi destinati alle amministrazioni locali e alle istituzioni sociali private, fondi che si muovono nell’ottica del potenziamento dell’operatività del Sistema regionale integrato di Protezione civile e coinvolgono tutti i Comuni della Regione.

I primi, i 27.586 euro, vengono rilasciati ai vari Comuni sulla base delle giornate lavorative dei volontari, classifica questa in cui Monfalcone si pone tra i primi in Regione, preceduto solamente da Udine, Pordenone e Cividale del Friuli. I secondi, 23.430 euro, invece vengono calcolati sulla base del numero di volontari iscritti all’antincendio boschivo, per cui il Comune di Monfalcone si posiziona al primo posto in Regione, a pari merito con Ronchi dei Legionari.

“La Protezione civile è un organo di volontariato fondamentale, essenziale al territorio. I volontari si sono sempre distinti per la solidarietà e la competenza, non ultima nel catastrofico evento che quest’estate ha coinvolto il Carso”, commenta il sindaco Anna Maria Cisint.

“È anche un riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto dai nostri volontari. Ricordo bene il loro volto nel corso dell’emergenza incendio di questa estate, come quello di tutti gli altri attori coinvolti. Non è riduttivo affermare che sono stati i nostri eroi”, conclude il sindaco.