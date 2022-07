Si rifanno le strisce sulle strade, attenti a Monfalcone

A Monfalcone via ai lavori per il rifacimento delle strisce stradali

L’amministrazione comunale ha sempre posto grande attenzione al tema della viabilità. Proseguono infatti i lavori di ripasso della segnaletica orizzontale sulle principali direttrici.

La ditta “Linea Isontina”, dopo aver iniziato i lavori nelle arterie a minor passaggio già nelle scorse settimane, da ieri notte, domenica 3 luglio, ha avviato i lavori di pitturazione notturna, per evitare di creare disagi alla circolazione.

Le aree di intervento

Le principali aree di intervento sono: la rotonda della Marcelliana, la rotonda di via Cosulich, la rotonda di via Timavo, la rotonda lungo la direttrice S.Polo, le rotonde lungo l’asse di via Pocar, da via Matteotti all’Anconetta, l’asse di viale S.Marco/Corso del Popolo.

Durante i lavori notturni, per evitare il disturbo alla popolazione, non sono stati utilizzati macchinati rumorosi e frese; mentre la segnaletica di alcuni incroci verrà rifatta dopo i lavori di asfaltatura già programmati.

Segnaletica e illuminazione stradale

Questi interventi fanno seguito alle opere di rinforzo dell’illuminazione stradale e della segnaletica orizzontale e verticale dei passaggi pedonali del viale e di altre zone, che prima risultavano buie e insicure.