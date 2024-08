Controlli serali della Guardia Costiera e della Polizia Locale di Monfalcone

Nei giorni scorsi, la Guardia Costiera e la Polizia Locale di Monfalcone hanno condotto controlli congiunti serali lungo il canale Valentinis, per verificare il rispetto delle ordinanze in materia di pesca e di sicurezza delle aree portuali. E’ scattata una multa da 200 euro a carico di un cittadino, sorpreso a pescare con canna dalla banchina del canale.

I controlli, che s’inseriscono in una più ampia attività di monitoraggio, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle normative. In tutta l’area del rinnovato terrazzo sul canale Valentinis e nelle banchine circostanti è assolutamente vietato pescare o utilizzare le strutture per tuffarsi in acqua, trattandosi di una zona espressamente vietata alla balneazione.

Le aree destinate alla pesca sono state recentemente individuate e autorizzate dal Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone nell’Ordinanza n. 24 del 28/06/2024, consultabile sul sito istituzionale della Guardia Costiera e che fornisce tutte le indicazioni necessarie per esercitare l’attività di pesca in sicurezza e nel rispetto delle regole.