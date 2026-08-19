Entreranno nel vivo entro l’autunno i lavori di riqualificazione delle pertinenze del Teatro Bonezzi di Monfalcone, un intervento da 2,22 milioni di euro destinato ad ampliare gli spazi del polo culturale e a migliorarne funzionalità e accessibilità.

Il Comune ha aggiudicato i lavori alla Cella Costruzioni di Coseano, completando così uno degli ultimi passaggi prima dell’apertura del cantiere. La durata prevista delle opere è di circa un anno e le diverse fasi verranno organizzate tenendo conto del calendario della stagione teatrale, con l’obiettivo di limitare il più possibile le interferenze con spettacoli e attività.

Il progetto è finanziato per 2 milioni di euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, e per altri 220 mila euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia. L’intervento rientra nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate e riguarda la zona compresa tra il Teatro comunale, via Serenissima e il Carso.

Un nuovo edificio dietro al teatro

Il progetto prevede la demolizione dell’attuale complesso edilizio retrostante il Bonezzi e la costruzione di un nuovo fabbricato di circa 490 metri quadrati, collegato direttamente alla struttura teatrale e con una volumetria fuori terra sostanzialmente analoga a quella esistente.

Nei nuovi spazi verranno realizzati camerini e servizi per gli artisti, un magazzino, una sala polifunzionale denominata “Ridotto”, un laboratorio e uffici destinati alle associazioni.

Saranno inoltre realizzati nuovi accessi e vie di fuga e verranno riorganizzati i percorsi interni, separando quelli destinati al pubblico dalle aree di servizio. L’intervento comprenderà anche il rifacimento del fronte su via Serenissima.

Uno degli aspetti centrali sarà l’accessibilità: verranno eliminate le barriere architettoniche e sarà installato un ascensore che consentirà alle persone con disabilità di raggiungere direttamente il palcoscenico, il primo piano e la galleria. Gli ambienti saranno inoltre progettati in modo flessibile, così da poter ospitare attività culturali, laboratori e iniziative delle associazioni.

Il sindaco di Monfalcone Luca Fasan sottolinea come il progetto rappresenti un ulteriore passo nel percorso di crescita del Teatro Bonezzi, dopo gli investimenti compiuti negli ultimi anni sulla qualità della programmazione e sulla struttura. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di ampliare le possibilità di utilizzo del complesso e renderlo un polo culturale capace di vivere durante tutto l’anno.

Altri lavori al Bonezzi verso la conclusione

Il nuovo cantiere si affianca agli interventi già avviati all’interno del Teatro, per un valore di 120 mila euro, di cui 100 mila finanziati dalla Regione e 20 mila dal Comune.

Le opere hanno interessato impianti e dotazioni di sicurezza, accessibilità, palco, camerini, platea e torre scenica e dovrebbero concludersi entro settembre.

Per l’assessore ai Lavori pubblici Tiziana Maioretto, l’aggiudicazione permette di entrare nella fase operativa di un progetto che punta a recuperare uno spazio oggi degradato e a dotare il complesso di nuovi ambienti versatili. Particolare attenzione, evidenzia l’assessore, sarà dedicata alla gestione del cantiere, modulando i lavori sulla stagione teatrale per consentire al Bonezzi di continuare a ospitare il pubblico e gli spettacoli durante la trasformazione.

L’aggiudicazione arriva al termine della procedura negoziata avviata a luglio, dopo l’approvazione del progetto esecutivo presentato dalla RTI MADS & Associati e inserito nel Progetto C.a.r.s.o.. Sono state invitate undici imprese e sono arrivate otto offerte, con quella di Cella Costruzioni risultata la migliore.