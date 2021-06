Chi era Manuel Pitton, morto in incidente a Talmassons.

Nella vita faceva l’operatore socio sanitario. Ma la sua grande passione era quella per la musica. Ecco, in breve, un ritratto di Manuel Pitton, l’uomo di 43 anni morto la scorsa notte per un incidente a Talmassons.

Residente a Mortegliano, lavorava per la Cooperativa 2001 Agenzia sociale, in qualità di operatore riabilitativo. Il mondo delle sette note era il suo “rifugio”. Produttore certificato di musica elettronica e percussionista, si era esibito in molte serate in Friuli Venezia Giulia e aveva anche dato vita al duo “Lithium” assieme al tastierista Antonio Del Mestre.

Proprio quest’ultimo lo ricorda come una persona dai “gusti artistici raffinati. Era un musicista molto eclettico”. Manuel, aggiunge l’amico, era “una persona molto sensibile, e tanto fragile. Ha avuto un passato familiare molto triste e anche questo non ha aiutato a rafforzare la sua personalità. Tuttavia – conclude commosso – era davvero simpatico, divertente ed intelligente“.

I sogni e la voglia di suonare ancora di Pitton si sono infranti ieri sera, nel tragico schianto contro un albero sulla provinciale 43.

(Visited 1.680 times, 1.680 visits today)