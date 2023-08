In un bar di Mortegliano è scattata l’iniziativa del caffè sospeso.

Tetti scoperchiati, case e imprese danneggiate dal maltempo, riparazioni da fare, ma nonostante tutte le difficoltà, la gente di Mortegliano non dimentica la gratitudine nei confronti di chi sta dando loro una mano, e così in un bar del paese è partita l’iniziativa del “caffè sospeso per un pompiere”.

Quella del caffè sospeso è una tradizione nata a Napoli: quando una persona va a bere il caffè, ne paga uno in più, lasciando la consumazione donata ad uno sconosciuto (solitamente ai bisognosi). A Mortegliano, invece, quella consumazione è riservata ai vigili del fuoco che sono impegnati in questi giorni in prima linea per mettere in sicurezza in particolare le coperture degli edifici.

L’idea è venuta a Gessica Deana, titolare della Caffetteria Gustodicafè: “Una delle tradizioni più affascinanti e simboliche – l’ha annunciata sui social -, un caffè sospeso a Mortegliano, per un pompiere”. L’iniziativa ha subito riscontrato successo (stamattina in mezz’ora sono stati raccolti 40 caffè offerti) e molti hanno annunciato che passeranno al locale, per dare il loro contributo.