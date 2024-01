Addio a Blanca Martinez.

Il mondo della sanità regionale e non solo è in lutto per la scomparsa della dottoressa Blanca Martinez Lopez De Arroyabe, medico anestesista rianimatore che a Udine si era specializzata e aveva lavorato.

La professionista, che negli ultimi anni aveva lavorato all’ospedale di Verona, è morta al nosocomio del capoluogo friulano, dove era ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva 50 anni.

La dottoressa Martinez, di origine spagnola, si era laureata in Medicina a Madrid per poi specializzarsi nell’Ateneo Friulano; era stata dirigente medico al Santa Maria della Misericordia (in terapia intensiva) e aveva lavorato anche all’ospedale di Trieste. Sposata con il chirurgo Vito Demitri, abitavano a Moruzzo, dove si celebreranno i funerali domani alle 15.30.

Chi l’ha conosciuta, la ricorda come una professionista di grande valore e sottolinea il grande amore per il suo lavoro, a cui si dedicava con passione e competenza, ma anche la sua gioia di vivere e il suo sorriso.