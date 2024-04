Furto a Moruzzo.

Furto in un’abitazione di Moruzzo: secondo quanto denunciato dalla proprietaria di casa, una donna di 70 anni, i ladri hanno messo a segno il colpo tra le 11 del 29 marzo e le 20 del 30 marzo.

I malviventi sono riusciti a entrare in casa dopo aver forzato una finestra e hanno rubato gioielli in oro e attrezzatura fotografica per un bottino ingente, per un totale di circa 41mila euro. L’area, a quanto pare, è sprovvista di videosorveglianza. Sul fatto, indagano i carabinieri di Martignacco.