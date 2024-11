“Mion”

di 84 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Antonio Serafini. Addolorati ne danno il triste annuncio le sorelle, il cognato, i nipoti, i pronipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” venerdì 15 novembre alle ore 15:30 ove il caro Antonio sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dall’Ospedale Civile di Udine.

Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 14 C. M. alle ore 19:00 nella chiesa di “San Valentino” in Godo.



Anticipatamente i famigliari ringraziano tutti coloro che in qualsiasi forma o modo vorranno onorarne la sua memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 13 novembre 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980