di 96 anni (“Gustin”).

Ci ha lasciato Felice Augusto Adotti. Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, la figlia Nelli con Gigi, il figlio Giancarlo, i nipoti Stefano e Paola unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo nella ” Pieve ” di Artegna sabato 21 settembre alle ore 11:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: venerdì 12:00 – 18:30 sabato 8:30 – 10:15



Al termine del Rito il caro Felice Augusto proseguirà per la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. rosario in Sua memoria venerdì 20 C. M. alle ore 19:00 nella chiesa di S. Rocco.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.



Artegna, 18 settembre 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980