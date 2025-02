Di 87 anni.

Serenamente ci ha lasciati Franco Marini. Lo annunciano la moglie Margherita con i figli Federica e Edoardo, gli adorati nipoti Davide, Andrea, Giulia, Alessandro e Manuela, il fratello Carlo assieme alla sua famiglia e i parenti tutti.



I funerali avranno luogo sabato 15 febbraio alle ore 12:00 nella Chiesa di S. Margherita del Gruagno.



Un particolare ringraziamento al Dott. Antonio Cristin, alla Dottoressa Luciana Dotto e a tutto il personale della RSA Zaffiro di via Umago.



Udine, 13 febbraio 2025



O.F. ARDENS Udine via Colugna 109

0432-471227



Messaggi di cordoglio:



Sandro Fadini assieme a Nathalie particolarmente commossi per la perdita di

FRANCO MARINI

si uniscono al dolore dei cari amici Margherita, Federica e Edoardo.

Tricesimo, 13 febbraio 2025



Partecipano al lutto:

Daniela Baracetti.

Nicoletta e Attilio Tesser.



Ciao signor

MARINI

Non ti dimenticheremo.

Il tuo affezionato personale.