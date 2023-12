Di 92 anni (Ved. Goi).

Dopo una breve malattia ci ha lasciati Giselda Calligaro. Ne danno il triste annuncio i figli Roberta assieme a Giuseppe, Davis assieme a Carmen, la sorella Bice, il fratello Amerigo, la cognata, i nipoti Martina, Erik, Jessica, Alessia, Karen, Giulia e Arianna, i pronipoti Camilla e Riccardo unitamente ai parenti tutti.

I funerali saranno celebrati ad Ospedaletto di Gemona del Friuli nella chiesa del ” Priorato Santo Spirito ” mercoledì 27 dicembre alle ore 15:00 Ove la cara Giselda sarà esposta dalle ore 14:45 giungendo dall’ospedale civile di Tolmezzo.

Al termine del Rito la cara Giselda proseguirà per la cremazione. Ci uniremo in preghiera con la recita del Santo Rosario in Sua memoria martedì 26 C. M. alle ore 19:00 nella chiesa del “Priorato Santo Spirito” ad Ospedaletto.

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno parteciparvi.

OSPEDALETTO DI GEMONA, 23 Dicembre 2023

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980