di 104 anni

ved. Piva

Serenamente ci ha lasciati Lea Madrassi Ne danno il triste annuncio la figlia Ilda, il figlio Luigi, i nipoti, i pronipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Venzone nel Duomo di S. Andrea martedì 14 gennaio alle ore 10:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

lunedì 8:30 – 18:30 martedì 8:30 – 10:00



Al termine del Rito la cara Lea troverà riposo nel cimitero di Venzone.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria lunedì 13 c.m. alle ore 20:00 in Duomo.



Un sentito ringraziamento a tutto il personale del Pio Istituto Elemosiniere di Venzone



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



VENZONE, 10 gennaio 2025



