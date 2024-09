di 92 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Luigi Pittini. Ne danno il triste annuncio la moglie Carmen, i figli Daniele, Sandro ed Antonella, la sorella, la nuora, i nipoti unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta ” giovedì 26 settembre alle ore 15:00 ove il caro Luigi sarà presente dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orario Visite:

Mercoledì 8:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 14:15

Alla fine del Rito il caro Luigi proseguirà per la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 25 C. M. alle ore 19:30 nella chiesa di ” San Valentino ” in Godo.



In sentito ringraziamento a tutto il personale infermieristico domiciliare del Distretto di Gemona.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



GEMONA DEL FRIULI, 23 settembre 2024



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980