Mara Maria Marin

La ricordiamo con grande amore a quanti l’hanno conosciuta e amata. Mauro, Manfredi con Alessandra, Marcello e Bianca, Mattia con Marie e Zeno, Ginevra con Guido ed Emma, i fratelli Lolli con Gigi e Giovanni, Giovanni con Piera, Elia, Sayako ed Elena, le cognate, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.



Il funerale si celebrerà nel Duomo di Gemona venerdì 18 ottobre alle ore 15. Al termine la sepoltura avverrà nel Cimitero cittadino. Il feretro giungerà in Duomo alle 14.45 dalla Casa Funeraria Giuliano, Gemona.

Visite (in via Battiferro, 15): giovedì 8.30-12.30, 13.30-18.30;

venerdì 8.30-12.30, 13.30-14.



Santo Rosario: giovedì 17 ottobre alle 19.45 nella Chiesa gemonese di Santa Lucia.



Un grazie di cuore al personale del Servizio Infermieristico Domiciliare di Gemona, della Divisione di Medicina e del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Tolmezzo, del Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di San Daniele, della Clinica Ematologica Universitaria di Udine e ai donatori dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue.



GEMONA DEL FRIULI, 15 ottobre 2024



