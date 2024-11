Ci ha lasciate Olga Martinuz Sinicco. Lo annunciano la figlia Vilma e la nipote Francesca con i parenti tutti.



Il funerale sarà celebrato lunedì 25 novembre alle ore 12:00 nella Chiesa Parrocchiale di Feletto Umberto partendo dal Cimitero locale.



Un ringraziamento speciale a Margherita per la sua dedizione.



Feletto Umberto, 24 novembre 2024



O.F. CARUSO, Feletto Umberto via Mameli 30

0432-570530



Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebricaruso.com