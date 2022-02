Di 92 anni (ved. Leonforte Fabbro).

Serenamente ci ha lasciato all’età di 92 anni Antonietta Forgiarini (ved. Leonforte Fabbro). Ne danno il triste annuncio la sorella Amalia, i nipoti Tiziana, Jenni, Andrea, Alexandra, la nuora, i pronipoti ed i parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di S. Maria Assunta lunedì 28 febbraio alle ore 15.00 ove la cara Antonietta sarà esposta dalle ore 14.45 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battifero, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: sabato 08.30 – 18.30 – domenica 08.30 – 12.30

lunedì 08.30 – 14.15

Al termine del Rito la cara Antonietta proseguirà per cremazione.

Ci uniremo in preghiera per la recita del S. Rosario in sua memoria domenica 27 C. M. alle ore 18.00 nella chiesa di Fossale.

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che in qualsiasi modo o forma vorranno rendere l’ultimo saluto alla nostra cara Antonietta.

Gemona del Friuli, 25 Febbraio 2022

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

(Visited 209 times, 209 visits today)