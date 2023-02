di 88 anni.

Serenamente ci ha lasciati Giuseppe Piller Hoffer. Ne danno il triste annuncio i figli Anna Renato e Gianni, con Roberto Laura e Marita, la sorella Giovanna, i cognati, i nipoti unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Tarvisio nella chiesa dei ” Santi Pietro e Paolo Apostoli ” mercoledì 1° marzo alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite: martedì 14:30 – 17:30 mercoledì 8:30 – 13:15

Al termine del Rito il caro Giuseppe troverà riposo nel cimitero di Plezzut. Non fiori, eventuali offerte saranno devolute al Poliambulatorio di Tarvisio.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 28 c.m. alle ore 18:30 nella stessa chiesa.



Un sentito ringraziamento a tutto il personale del Poliambulatorio di Tarvisio, al Prontosoccorso e al reparto di Medicina dell’ospedale civile di Tolmezzo per le amorevoli cure prestategli.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Tarvisio, 27 febbraio 2023

