Di 70 anni.

Improvvisamente ci ha lasciati all’età di 70 anni Luigino Blasotti. Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Maria Teresa, le figlie Francesca assieme a Cosmin, Federica assieme a Omar, il suocero Antonino, il cognato, gli adorati nipotini Christian e Massimiliano, i nipoti ed i parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives venerdì 22 aprile alle ore 15.00 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite

giovedì 08:30 – 18:30 venerdì 08:30 – 14: 15

Al termine del Rito il caro Luigino troverà riposo nel cimitero di Osoppo.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in sua memoria giovedì 21 C. M. alle ore 20:00 nella stessa chiesa parrocchiale.

La famiglia anticipatamente ringrazia tutti coloro che vorranno rendere l’ultimo omaggio al loro caro.

Osoppo, 20 aprile 2022

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

(Visited 141 times, 141 visits today)