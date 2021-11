Di 80 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 80 anni Santo Roseano. Ne danno il triste annuncio Miralda, Edoardo e Antonella assieme ai parenti tutti.

Nel rispetto delle Direttive Ministeriali il Rito delle Esequie avrà luogo ad Ospedaletto venerdì 19 novembre alle ore 15.00 ove il caro Santo sarà esposto dalle ore 14.45 partendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro n° 15 a Gemona del Friuli.



orario visite: feriali dalle 08.00 alle 19.00



Al termine del Rito il caro Santo troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in sua memoria giovedì 18 C. M. alle ore 19.00 nella stessa chiesa parrocchiale.

La famiglia ringrazia quanti vorranno prendere parte alle Esequie.

Ospedaletto di Gemona 18 Novembre 2021

OF Giuliano srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 0432 980980

(Visited 161 times, 161 visits today)