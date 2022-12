La squadra dei volontari di Protezione civile del Comune di Nimis è intervenuta questa mattina lungo la strada che collega Torlano con il bivio per Taipana per la rimozione di alberi e rami finiti lungo la viabilità. La strada è stata messa in sicurezza dopo un breve periodo di chiusura ed è stata quindi riaperta al transito.

