Ecopiazzole smart e bidoni a scomparsa, la nuova rivoluzione sui rifiuti di Fontanini

Fontanini annuncia nuovi cambiamenti nella raccolta dei rifiuti.

Prima la rivoluzione del porta a porta, ora un nuovo cambiamento, con ecopiazzole “smart” per i residenti e bidoni a scomparsa: in piena campagna elettorale Pietro Fontanini torna sul sistema di raccolta dei rifiuti in città e annuncia novità.

Nel programma del sindaco uscente per i prossimi 5 anni, infatti, ci sono la realizzazione di eco-piazzole con il posizionamento di bidoni selettivi usabili solo dai residenti dei condomini e nel centro storico di Udine saranno posizionati contenitori a scomparsa al servizio dei rifiuti prodotti principalmente dalle attività commerciali.

Il primo cittadino, quindi, torna su un tema “caldo” della città, con tutte le polemiche scatenate dall’introduzione del casa per casa, che nel tempo ha subito alcuni correttivi per risolvere le criticità emerse, come, appunto, quelle relative ai condomini a grande densità abitativa. Una rivoluzione di cui comunque Fontanini è orgoglioso: “Ha permesso alla città di ottenere un riciclo dei rifiuti pari al 75 per cento. Tra alcuni mesi inoltre entrerà in funzione presso via Gonars il grande nuovo Impianto di Digestione Anaerobica di BioNet Spa che permetterà di chiudere in maniera ottimale il ciclo dei rifiuti organici con la produzione di biometano”.

“Questo gas verrà utilizzato per alimentare i veicoli che effettuano per Net la raccolta dei rifiuti, un’altra parte invece sarà utilizzata per la produzione di energia elettrica; mangerà” 35.000 tonnellate di frazione organica, 19.000 di frazione organica putrescibile e 12.500 tonnellate di rifiuto verde all’anno. Il risultato di una buona raccolta differenziata spinta – ha concluso Fontanini -, diventerà quindi, grazie all’impegno dei cittadini, carburante ecosostenibile a km zero. Il tutto con la Tari più bassa d’Italia”.