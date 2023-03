Ladri al Forte di Osoppo, spariscono le pietre

Sparite alcune pietre al Forte di Osoppo.

Il Forte di Osoppo preso di mira dai ladri. Sono circa una 30ina le pietre in tufo sparite dal muro di delimitazione con via Divisione Julia. A denunciare l’accaduto ai carabinieri è stato il sindaco Luigino Bottoni e sono in corso le indagini da parte dei militari per individuare i responsabili.

Simbolo della cittadina e monumento nazionale, già oggi punto di riferimento per tutta la zona collinare a prealpina, proprio nei giorni scorsi erano stati annunciati nuovi lavori per il Forte di Osoppo. La struttura, infatti, sarà messa in sicurezza con un investimento da 550 mila euro per diversi interventi come quelli sull’illuminazione, il rifacimento del laghetto e la sistemazione del percorso disabili.