Una pasticceria friulana tra le 100 migliori d’Italia: ha aperto solo un anno e mezzo fa

Il traguardo del Laboratorio del Dolce di Pagnacco.

C’è una pasticceria friulana tra le migliori 100 d’Italia: è il Laboratorio del Dolce di Pagnacco che, nella gestione di Jacopo Maria Tuti e Alessandra Bernardis, ha aperto nel luglio 2022. Un anno e mezzo è bastato ai giovani pasticceri per farsi conoscere a livello nazionale e guadagnare l’ambito traguardo nella selezione de La Cucina Italiana.

“Appassionato di confetteria, Jacopo Maria Tuti produce canditi, confetture, marmellate, decorazioni in ghiaccia per dolci, caramelle e confetti – cita la descrizione della rivista -. Molta domotica, ma anche una macchina a manovella per fare caramelle risalente a fine Ottocento che Jacopo ha appena restaurato. La specialità: la Torta delle Rose, dal triplo impasto con lievito madre. Da non perdere: il Summer Panettone con i canditi al limone”.

“Far parte di una classifica così prestigiosa dopo solo un anno e mezzo dall’apertura non può essere che il risultato di un lavoro di squadra – dicono loro -. Un ringraziamento speciale a tutto il nostro staff per la quotidiana dedizione e impegno nell’aprire la strada verso una nuova visione di pasticceria sempre più sostenibile e giusta”.

Oltre al Laboratorio del Dolce di Pagnacco, nella classifica compaiono anche Boezio di Povoletto e il Forno Rizzo di Tarcento, oltre all’Oca Golosa di Gorizia, il Maritani di Staranzano e l’Harry’s Trieste.