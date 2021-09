Morto il sindaco di Pagnacco Mazzaro.

Da tempo lottava contro una grave malattia, ma le condizioni si sono improvvisamente aggravate durante la serata di ieri fino ad arrivare alla tragica notizia di questa mattina. É morto all’età di 49 anni Luca Mazzaro, sindaco di Pagnacco dal 2014. Lascia la moglie e due figli.

Un lutto che sta segnando tutto il Friuli, che ora si stringe alla famiglia nel dolore. “Scompare un amministratore capace, onesto e attento alle esigenze del proprio territorio e in particolare del Comune di Pagnacco – il ricordo del sindaco di Udine Pietro Fontanini -. Ho accompagnato Luca nel suo percorso di crescita come amministratore quando ricopriva il ruolo di consigliere di opposizione e, successivamente, per due volte come sindaco della sua comunità”.

Ex direttore del negozio Mediaword di Tavagnacco, impegnato nella politica fin dalla fine degli anni Novanta, da anni lottava contro un tumore, che lo aveva lentamente debilitato. In segno di partecipazione al dolore, questa mattina, tutte le campane delle chiese di Pagnacco hanno suonato insieme e sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino.

