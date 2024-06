Venerdì 28 giugno, una selezione regionale di Miss Italia si terrà al Chiosco dell’azienda vitivinicola Isola Augusta a Palazzolo

Il Chiosco dell’azienda vitivinicola Isola Augusta, a Palazzolo dello Stella, ospiterà, venerdì 28 giugno alle 18.30 una selezione valida per l’85esima edizione di Miss Italia: in palio il titolo di Miss Isola Augusta.

L’appuntamento, organizzato dall’Isola Augusta di Massimo Bassani in collaborazione con l’agenzia modashow.it, vedrà le concorrenti protagoniste di una sfilata coordinata da Paola Rizzotti con body ufficiale del concorso e abiti eleganti.

Il maestro Gianni Favro, in arte Gianni Sax Live, curerà la colonna sonora dello spettacolo presentato da Michele Cupitò che avrà quale ospite Lisa Piran Miss Friuli Venezia Giulia 2023 e tra le protagoniste della finale nazionale dello scorso anno.

Miss Isola Augusta sarà ammessa alle finali di Miss Italia in Fvg

La vincitrice di Miss Isola Augusta sarà ammessa alle finali di Miss Italia in Fvg e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, alla fine del mese di agosto, al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Per partecipare a Miss Italia bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2024) e i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia modashow.it telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).