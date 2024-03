La caccia al tesoro di Palmanova.

Dopo Udine, BelPaese Express, la startup della caccia al tesoro 2.0 per scoprire e riscoprire le meraviglie d’Italia, rimane in Friuli-Venezia Giulia, scegliendo Palmanova come location di una nuova entusiasmante missione. Proprio qui, in uno dei borghi più belli d’Italia, da oggi si potrà vivere un’avventura tra enigmi, cultura e divertimento.

“Ho visto Napoleone”: questo è il titolo della missione BPE di Palmanova, che porterà i giocatori indietro nel tempo, esattamente nel 1797, quando, proprio dalla città stellata, Napoleone dichiarò guerra alla Repubblica Serenissima di Venezia. La missione girerà proprio intorno a questo momento, con i #BPErs che dovranno aiutare Gaetano Sturolo, religioso e cronista storico dell’epoca, a documentare l’accaduto e, con un po’ di fortuna, a vedere dal vivo il Generale francese.

Come funziona la caccia al tesoro.

Come sempre, giocare è facilissimo: basta solo uno smartphone per attivare la caccia al tesoro e immergersi così in questa straordinaria avventura da vivere all’aria aperta tra le meraviglie di Palmanova: Piazza Grande, Porta Udine, Porta Aquileia e molto altro ancora. Un’esperienza originale da fare quando si vuole e con chi si vuole, perché le missioni di BPE sono adatte a tutte le compagnie e a tutte le età: attraverso una chat simil-Whatsapp si interagirà con i personaggi della vicenda, immergendosi nella storia e cercando di portare a termine la missione.

“La città-fortezza per antonomasia e il Generale per antonomasia che si incontrano per dare vita a un’avventura unica – il commento di Andrea Bonso, amministratore di BelPaese Express – Fin dai tempi della scuola ho sempre avuto un grande interesse per Palmanova e, appena è emersa la possibilità, ho spinto fortemente per creare una missione qui. Per questo ringrazio il Comune per l’opportunità”.

“Abbiamo accolto con molto piacere l’iniziativa, supportandone la realizzazione. Conoscere la Fortezza di Palmanova attraverso un avvincente gioco a enigmi è un modo originale per apprezzarne l’unicità. Le vicende, i misteri e i personaggi che hanno coinvolto nei secoli la Città Stellata hanno sempre affascinato i visitatori e ora, grazie a BelPaese Express, chiunque potrà diventarne protagonista”, Silvia Savi, assessore comunale alla cultura. Oltre a quella di Palmanova, BelPaese Express ha attualmente disponibili altre otto missioni, a Venezia (2), Murano, Asolo, Treviso, Bassano del Grappa, Pisa e Udine.

Il team.

Dietro a BelPaese Express ci sono quattro giovani di età compresa tra i 26 e i 30 anni delle province di Venezia, Treviso e Catanzaro, con esperienze nel mondo della comunicazione, del project management e delle vendite. Andrea, Antonio, Federico e Giacomo hanno deciso di unire le proprie forze e competenze al fine di dare vita a un qualcosa di importante e significativo: consapevoli delle potenzialità del patrimonio artistico-culturale italiano, hanno sviluppato BelPaese Express per portare una ventata di novità all’interno del settore turistico.