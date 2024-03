Centro islamico a Monfalcone, ok del Tar per pregare nel piazzale

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dal circolo culturale islamico Baitus Salat di Monfalcone. I fedeli musulmani ora potranno pregare all’esterno del loro centro.

Il ricorso presentato dal circolo culturale islamico era rivolto contro un’ordinanza comunale di Monfalcone che inibiva l’accesso all’area esterna dell’immobile dell’associazione. I giudici del Tar hanno deciso di annullare l’ordinanza, mentre resta in vigore il divieto di utilizzo dell’edificio, poiché attualmente manca il certificato di agibilità.

Il Comune pronto a ricorrere in appello.

Di fronte alla decisione del TAR, che riguarda il profilo urbanistico della pertinenza esterna, il Comune di Monfalcone, considerando valide le proprie motivazioni, ritiene che ci siano le ragioni per presentare appello al provvedimento.

Conti: “Il Tar è chiaro, ora basta”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti “Ora basta, davvero. La sentenza parla chiaro e va rispettata. Quindi la sindaca Cisint la smetta di utilizzare i poteri che le vengono dalla carica sindaco per le sue tattiche personali. Quanto sta avvenendo ha tutti i caratteri dell’abuso di potere per fini elettorali. Esattamente come ha rivendicato Cisint, qui si tratta di rispettare la legge e di dare seguito alle sentenze senza stare più a discutere. Trattandosi di ‘diritti di rango primario‘, in caso di mancato adempimento sia il prefetto a intervenire. Il ricorso serve solo ad allungare i tempi della campagna elettorale”.