Due furti a Pasian di Prato e Mortegliano.

Due furti in Friuli nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, a Pasian di Prato e Mortegliano. Nel primo caso, i ladri sono riusciti a penetrare all’interno del magazzino della cooperativa Nocello, in via Colombo a Pasian di Prato, dopo aver forzato una porta metallica. Una volta dentro, hanno rubato diverse attrezzature professionali da giardino. Il bottino del furto, al momento, non è stata ancora quantificato. I responsabili della cooperativa hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Codroipo, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del raid.

Il secondo furto è avvenuto nella tarda serata di venerdì Mortegliano, dove i ladri hanno preso di mira un’abitazione. Dopo aver penetrato all’interno della casa, i malintenzionati hanno rovistato nelle stanze, mettendo a soqquadro l’abitazione, prima di mettere le mani su monili in oro e gioielli dal valore superiore ai 5 mila euro. Sul posto i carabinieri della stazione di Mortegliano è stato tempestivo, sono in corso le indagini per individuare i responsabili.