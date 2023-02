Il progetto per l’ex caserma Montezemolo di Palmanova.

L’arrivo dei fondi ora è ufficiale e saranno più dei 20 milioni di euro inizialmente previsti: l’ex Caserma Montezemolo di Palmanova si trasformerà in un luogo adatto per custodire e restaurare le opere d’arte italiane.

Il progetto di riqualificazione per l’area, nato dal Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale e finanziato dal PNRR con un importante investimento del Ministero della Cultura su Palmanova, sarà presentato domani mattina (alle 10.30), nel piazzale interno del compendio. Ieri però è arrivata la conferma del finanziamento, oltre ad un notevole incremento dei soldi messi a disposizione per la realizzazione dell’opera.

Questo finanziamento permetterà la realizzazione, negli oltre 6.600 mq di superfice coperta, di zone d’accoglienza, scarico/carico dei beni artistici, deposito, laboratori di messa in sicurezza e di restauro, aree uffici, locali tecnici, servizi igienici e spogliatoi oltre ad una zona per esposizioni temporanee e foresteria, un polo di archiviazione digitale, aule didattiche che potranno costituire un valido supporto organizzativo in occasione di attività di formazione o conferenze.

La città stellata è infatti stata scelta come uno dei 5 siti Nazionali per il ricovero e restauro dei beni culturali mobili italiani, unico del Nord est all’interno del progetto Recovery Art. Alla presentazione del progetto, oltre al sindaco di Palmanova, al vicesindaco e all’assessore comunale con delega all’urbanistica, sono stati invitati i rappresentanti di Demanio e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.