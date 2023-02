Gianpiero Molaro era l’allenatore del Diana.

Il calcio dilettantistico friulano è scosso da un nuovo lutto: se n’è andato a soli 49 anni Gianpiero Molaro, allenatore della squadra di prima categoria Diana di San Vito di Fagagna.

La scorsa settimana si era sentito male ed era stato trovato in casa privo di sensi; era stato ricoverato alla terapia intensiva dell’ospedale di Udine, ma gli accertamenti avevano parlato di gravi danni cerebrali.

Molaro, che aveva un’azienda agricola a Sedegliano, dove viveva con la moglie Antonella e le due figlie, era molto conosciuto per la sua passione per il calcio, prima come giocatore (proprio a Sedegliano) poi come mister: aveva infatti allenato, oltre che nel suo paese, anche a Barbeano, Valvasone, Zompicchia, Flambro, Pagnacco e Mereto. Nel 2018, era stato colpito da un grave lutto, con la perdita del figlio Samuele, scomparso per leucemia a 15 anni.

Tantissimi i messaggi arrivati ai familiari dalle società sportive, prima tra tutte lo stesso Diana che ha inviato una nota ufficiale: “Grazie mister di aver fatto parte della nostra vita” l’ha salutato a nome di tutta la squadra, il presidente Urbano Mazzucato, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia. Parole di cordoglio sono state espresse anche da parte del presidente della Lega nazionale dilettanti del Fvg, Ermes Canciani.