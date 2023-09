Luna Park, enogastronomia e non solo: tantissimi eventi per l’ottobre di Palmanova

Gli eventi di ottobre a Palmanova.

Ottobre si riconferma un mese ricco di attività a Palmanova. Dal 27 settembre al 31 ottobre saranno 38 gli eventi in città, a cavallo della Fiera di Santa Giustina che porterà in Piazza Grande stand enogastronomici e artigianali nelle giornate del 6, 7 e 8 ottobre 2023.

Grandi ospiti con il Festival Dialoghi, concerti e gare sportive come la Hell’s Race o il Trial-O Adriatic, la Mostra Micologia regionale fino ai giorni della Fiera della compatrona e dei 430 anni dalla Fondazione della Fortezza con il tradizionale Te Deum e Santa Messa. Sabato 7 ottobre verrà anche presentato l’ultimo lavoro dello storico Alberto Prelli, con il volume “Nascita della Fortezza – Città di Palma”.

“Un mese ricchissimo d’attività e interessanti spunti per tutti coloro che vivono Palmanova. Eventi che coinvolgeranno i principali contenitori culturali della città, dalla Polveriera al Teatro, dalla Biblioteca alla Loggia in Piazza Grande. Palmanova propone inziative dedicate alla musica all’enogastronomia, dagli approfondimenti gironalistici alle mostre, dalla fotografia al teatro.

Abbiamo raccolto in un calendario condiviso tutto ciò che il Comune o le varie realtà cittadine propongono e siamo arrivati a contare 38 appuntamenti. Particolare attenzione va riservata alla maratona pianistica del Conservatorio Tartini di Trieste, il 14 e 15 ottobre, alla presentazione del restauro e dello studio sulle macchine per fare fortezze presenti in Piazza Grande, al reading dedicato ai 60 anni dalla tragedia del Vajont e l’evento “PALMAINARTE Arte e poesia nell’autunno palmarino” dove l’arte si unirà alla poesia”, commenta così l’assessore comunale a cultura e turismo Silvia Savi.

E aggiunge Thomas Trino, assessore comunale allo sport: “Non solo cultura ma anche tanto sport, con la OCR Hell’s Race dove decine di atleti si sfideranno in una gara di corsa ad ostacoli, forza e resistenza sui Bastioni, la Trial-O Adriatic, gara d’orientamento, e le competizioni scacchistiche di Palmascacchi”.

Oltre al Luna Park, già attivo e che lo sarà fino all’8 ottobre, giovedì 28 settembre prenderà il via al Teatro “G. Modena” il Festival itinerante della Conoscenza “dialoghi”. Quattro giorni con ospiti quali Andrea Scanzi, Mario Tozzi, Sebastiano Somma e il premio alla carriera a Lucia Goracci ma anche Zita Dazzi, Teresa Vergalli, Sara Segantin e i Soil Music.

Mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, dalle 9 alla Polveriera Garzoni, si svolgerà “Palmanova Domani – Un Hackathon per la città” di Forum Giovani Palmanova e WAYouth APS, una maratona progettuale che chiama gli studenti delle scuole superiori di Palmanova e dintorni a disegnare progetti, modelli e servizi innovativi per la città, col fine di promuovere la rigenerazione territoriale.

Al Duomo Dogale di Piazza Grande, è previsto per venerdì 29 settembre alle 20.45, “30 minuti e più di Il Gobbo di Notre Dame”, musical di Fun&Coro di In Hoc Signo Tuta APS con Sirius Ensemble 2, Banda Cittadina di Palmanova, Voci Bianche Natural Sounds, Soul Circus Gospel Choir. Sempre venerdì 29 settembre, ore 21, Ai Cuatri Borgs, via Udine 5 Jalmicco, Deep Purple Night, serata con alcuni componenti dei R.A.I.N. Tribute Band. Raccolta fondi per acquisto Autoambulanza per Crocerossa Comitato di Palmanova

Lo sport sarà protagonista sabato 30 settembre, dalle 10 al Polisportivo Bruseschi, via Risorgimento, con la Hell’s Race – Obstacle Course Race, gara di corsa (6 e 12 km) con 30 ostacoli da superare, naturali e artificiali, tra muri da scavalcare, arrampicate o trasporto oggetti. Domenica 1 ottobre dalle ore 10 (iscrizioni in loco), gara Team e gara Kids (dai 4 ai 14 anni). Negli stessi giorni (30 settembre e 1 ottobre – Partenza Scuola Zorutti), la Trail-O Adriatic Meeting, Gara internazionale di orientamento di precisione aperta ad atleti normodotati e paralimpici.

Il 30 settembre, 1-7-8 ottobre, al Museo della Grande Guerra e della Fortezza di Palmanova, in Piazza Grande, la Mostra Modellismo Statico Militare “Omino Elettrico” a cura del Club Modellistico. Orari: 9/12.30 e 15.00/18.30. Ingresso libero.

Martedì 3 ottobre, dalle 15 alle 17 in Biblioteca Civica, “Di storia ce n’è un milione”, incontro formativo con Andrea Valente. Iscrizioni biblioteca@comune.palmanova.ud.it

Giovedì 5 ottobre, ore 20, nel Salone d’onore del Municipio, “Micoterapia e funghi medicinali: è davvero possibile curarsi con i funghi?”, conferenza con relatore Dr. Claudio Angelini micologo, veterinario, a cura di Gruppo micologico del Palmarino.

Fino ad arrivare al 6 – 7 – 8 ottobre, dalle 10 alle 21.30 in Piazza Grande e Borghi, per la tradizionale Fiera di Santa Giustina, con prodotti tipici locali, punti enogastronomici e artigianato, luna park.