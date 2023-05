La Festa del Benessere e dello Sport a Palmanova.

Anche quest’anno Palmanova celebra la Festa del Benessere e dello Sport. Novità del 2023, assieme alla città stellata, si unirà anche il Comune di Bagnaria Arsa con le proprie società sportive. Un evento per tutti gli appassionati dell’attività fisica, dai ragazzi delle scuole agli sportivi che si terrà a Palmanova, Piazza Grande, da venerdì 19 a domenica 21 maggio.

Un calendario di iniziative, progetti e momenti di svago per coloro che vogliono mettere in primo piano il benessere psicofisico, stare bene attraverso lo sport, l’alimentazione, il prendersi cura degli altri e il rispetto dell’ambiente.

Gli eventi.

Da venerdì a domenica, mattina e pomeriggio, si alterneranno in Piazza Grande a Palmanova dimostrazioni di calcio, pallavolo, sub, rugby, baseball, softball, atletica leggera, pionierismo e pesca sportiva. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

“Una bella vetrina per lo sport e per le associazioni sportive locali. L’obiettivo è quello di far avvicinare le giovani generazioni al mondo dello sport e far conoscere loro le molte realtà associative attive, promuovendo il movimento e uno stile di vita sano e salutare. Stiamo lavorando non solo in città ma ampliando la Festa anche al vicino comune di Bagnaria Arsa. Una collaborazione che potrà ampliarsi, rafforzando la proposta di attività a disposizione”, afferma l’Assessore comunale allo Sport e Attività Giovanili Thomas Trino.

Le associazioni sportive.

Sono diverse le associazioni sportive coinvolte nella Festa del Benessere e dello Sport: StudioDanza di Palmanova, Futura Palmanova, Coral Scuba, CNGEI – Sezione Udine, Gruppo Marciatori Palmanova, Jalmicco Corse, Friul’81 Softball club, Club Pescatori Sportivi Dilettanti “La Fortezza”, Sevegliano Fauglis Calcio, Juvenilia Rubgy, Europa Baseball Club e Genova cavalleria 4°.