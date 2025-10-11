L’open Day all’hub della protezione civile di Palmanova.

L’hub della Protezione civile di Palmanova ha accolto oggi centinaia di visitatori in occasione dell’Open day organizzato nell’ambito della Settimana della Protezione civile, che si svolge in tutta la regione dal 6 al 13 ottobre. Famiglie, studenti e curiosi hanno potuto conoscere da vicino mezzi, tecnologie e professionalità che ogni giorno garantiscono la sicurezza del territorio, in un appuntamento pensato per avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato e della prevenzione.

“Sono particolarmente colpito nel vedere oggi tanti giovani e tante famiglie presenti a questo Open day – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi – . È l’evidenza che il nostro sistema di Protezione civile riscuote notevole apprezzamento da parte della cittadinanza. Far conoscere lo sforzo che la Regione sta compiendo investendo in competenze professionali e tecnologie per migliorare le condizioni di sicurezza delle persone è motivo di orgoglio e soddisfazione. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno accolto questo appello, nonché i volontari e i tecnici che consentono a questo sistema di essere riconosciuto come eccellenza nazionale”.

L’assessore ha indicato la responsabilità collettiva di portare avanti l’esperienza della Protezione civile tramandandone i valori alle nuove generazioni. “È importante – ha sostenuto Riccardi – trasmettere ai giovani la sensibilità di mettersi a servizio del prossimo attraverso il volontariato, affinché venga raccolto il testimone di chi, quasi 50 anni fa, diede vita a questa realtà impegnandosi nella ricostruzione post terremoto”.

Nel corso dell’Open day viene offerta ai visitatori la possibilità di esplorare da vicino i mezzi operativi e la tendopoli allestita per l’occasione, di conoscere il funzionamento delle sale operative e del Centro funzionale decentrato, l’ufficio di riferimento per l’allertamento dei rischi meteorologici, idrogeologici e idraulici che celebra il decimo anniversario dalla sua istituzione.