Un 33enne di Latisana arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni: per fermarlo necessario lo spray al peperoncino.

I carabinieri di Latisana hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti in una via centrale di Latisana dove era stata segnalata la presenza di una persona in forte stato di agitazione. L’uomo veniva rintracciato e, in una condizione di grande alterazione, aggrediva fisicamente i militari.

La violenza è stata tale che i carabinieri per fermarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino in dotazione. L’uomo, un 33enne del posto, veniva quindi tratto in arresto e condotto presso il proprio domicilio in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. A seguito della colluttazione i due militari ricorrevano alle cure mediche a causa delle lesioni riportate.