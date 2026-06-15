Incidente tra due auto nella notte tra venerdì e sabato a Latisana, abbattuto un palo della luce. Illesi i conducenti delle vetture.

Incidente nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno in via Crosere a Latisana, a ridosso della stazione di servizio IP. Sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine le dinamiche che hanno portato due auto di grossa cilindrata ad entrare in collisione tra loro, facendole uscire di strada.

Il veicolo danneggiato nella parte posteriore, a seguito del tamponamento, ha urtato violentemente il palo della pubblica illuminazione, causandone un importante danno, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Latisana per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dello stesso.

Illesi i conducenti delle vetture.