Superenalotto, il Friuli sfiora il colpo milionario: centrato un 5

Superenalotto fortunato in Friuli Venezia Giulia, centrato un 5 in provincia di Trieste.
Il Friuli Venezia Giulia sfiora il colpo grosso e si ferma a un solo passo dal “6” milionario al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di venerdì 12 giugno a Monrupino, in provincia di Trieste, messo a segno un “5” da 36.395,34 euro presso il “Bar G”, in via Fernetti, 13.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 16 giugno, sale a 179,6 milioni di euro.