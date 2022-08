Aggredita ragazza a Palmanova.

E’ stata aggredita da uno sconosciuto, l’ha buttata contro il muro di un casolare. Poi ha cominciato a levarle di dosso i vestiti con violenza. Fortunatamente le grida dei vicini hanno attirato l’attenzione di chi abita lì vicino che hanno fatto finire l’aggressione. Poi la ragazza, una diciottenne del Palmerina è andata ai carabiniere a denunciare quanto successo, lo riporta il Messaggero Veneto. Racconta che domenica 14 stava andando a trovare un’amica a piedi, verso le 20, sulla strada che unisce Jalmicco con Visco e dice di non aver mai visto primo l’uomo che lo ha aggredito.

In seguito la ragazza è presa in cura da un’ambulanza e personale sanitario, e a come conseguenza della denuncia i carabinieri hanno bloccato un cittadino di 28 anni residente nel Goriziano, ma di origine romena. La posizione dell’uomo è ora al vaglio della Procura di Udine.