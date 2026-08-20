Palmanova torna al 1615: oltre 1.300 rievocatori per Palma alle Armi

Torna Palma alle Armi, la rievocazione Storica di Palmanova dal 4 al 6 settembre.

Oltre 1.300 rievocatori, sessanta gruppi storici e partecipanti provenienti da quattordici Paesi europei. Dal 4 al 6 settembre Palmanova tornerà indietro di oltre quattro secoli con “A.D. 1615 Palma alle Armi”, la più grande rievocazione storica rinascimentale del Sud Europa.



L’edizione del 2026 sarà particolarmente significativa: la manifestazione, nata nel 1977, celebrerà infatti il cinquantesimo anniversario. Per tre giorni la città-fortezza rivivrà l’atmosfera dell’Anno Domini 1615 attraverso battaglie in campo aperto, addestramenti militari, duelli di cappa e spada, antichi mestieri, cucina, musiche e danze dell’epoca.

Palmanova diventa un palcoscenico del Seicento

Il cuore dell’evento sarà il grande accampamento storico con oltre quattrocento tende, popolato da uomini d’arme, capitani di ventura, nobildonne, vivandiere, artigiani e mercanti.



I visitatori potranno esplorare taverne e hostarie animate da musici e giocolieri, passeggiare tra i banchi del mercato storico in Piazza Grande e assistere alle feste di corte, con canti e danze rinascimentali.



“Palma alle Armi è un evento unico nel suo genere – afferma il sindaco Giuseppe Tellini –. Per tre giorni la Rievocazione trasforma Palmanova in un palcoscenico del Seicento, permettendo a tutti di rivivere la storia della città tra battaglie d’epoca, antichi mestieri e tradizioni popolari”.



Il sindaco definisce la manifestazione una vera festa della città, capace da cinquant’anni di richiamare appassionati, famiglie e ragazzi e di creare un’atmosfera coinvolgente.

Parate, Palio dei Borghi e visite alla Fortezza

Il programma comprenderà il Palio dei Borghi, la grande parata inaugurale dei gruppi partecipanti e il gran finale con l’ammainamento del Gonfalone della città. Saranno organizzati anche percorsi didattici sulla vita militare nella Palma del XVII secolo e visite guidate alla Fortezza.

Uno degli elementi distintivi della manifestazione sarà ancora una volta l’attenzione riservata alla fedeltà delle ricostruzioni storiche. “Palma alle Armi si distingue per la scrupolosa fedeltà storica con cui il Gruppo Storico Città di Palmanova ricostruisce la vita dell’epoca, sia negli accampamenti sia in battaglia”, sottolinea l’assessore alla Cultura, al Turismo e alle Attività produttive Silvia Savi.

In occasione dell’anniversario, l’Amministrazione comunale ha chiesto alle attività commerciali aderenti di rispettare il regolamento previsto per gli allestimenti. L’obiettivo è coinvolgere l’intera città e rendere ancora più autentica l’ambientazione seicentesca. “Palmanova vuole rendere omaggio al Gruppo Storico e ai tantissimi rievocatori ospiti attesi in città – aggiunge Savi –. Questo è sicuramente un anno speciale, come dimostra la maggiore richiesta di partecipazione da parte di espositori e banchi di somministrazione”.

Tra la scenografia monumentale di Piazza Grande e il caratteristico disegno stellato della Fortezza, “A.D. 1615 Palma alle Armi” offrirà al pubblico un’immersione nella storia lunga un intero fine settimana.