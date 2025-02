Palmanova, rinnovato il sistema di videosorveglianza: ora ci sono 19 telecamere moderne

Il Comune di Palmanova ha rinnovato e potenziato il sistema di videosorveglianza presente sul territorio comunale, composto da 19 telecamere di sicurezza posizionate nei pressi delle Porte Monumentali d’ingresso, istituti scolastici, cimitero, polisportivo e parchi pubblici. L’intervento è finanziato con un contributo della Regione FVG (Fondo Sicurezza 2022 e Politiche Sicurezza 2023). Alcune di queste telecamere di nuova installazione sono a inquadratura fissa, altre sono composte da quattro ottiche in modo da inquadrare l’area a 360 gradi.

“Un intervento necessario per ammodernare il sistema di sicurezza cittadino e aggiornarlo tecnologicamente – ha spiegato il sindaco Giuseppe Tellini -. Le telecamere, oltre a rappresentare un dissuasivo, possono essere fondamentali nell’accertamento dei reati in caso di denunce o reati. L’amministrazione comunale, anche in situazioni tranquille e gestibili come quella presente nella nostra città, deve farsi trovare pronta per ogni eventuale necessità”.

Le riprese video si limitano alla registrazione delle aree sottoposte a vigilanza, senza l’utilizzo di sistemi di identificazione delle persone. I dati sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalle norme di legge, nel dettaglio sicurezza urbana, tutela del patrimonio pubblico, controllo dell’abbandono di rifiuti, prevenzione e accertamento dei reati o esecuzione di sanzioni penali. Le immagini video sono conservate per un periodo di 7 giorni, fatte salve esigenze procedimentali o di polizia giudiziaria.

Oltre a queste 19 postazioni, sono presenti in città anche sei telecamere, tre per posizione, utili a monitorare h24 l’abbandono illecito a terra di rifiuti. Fototrappole per rifiuti dotate di tecnologie per la visione notturna, ad alta risoluzione e con elettronica intelligente che, attraverso l’intelligenza artificiale di algoritmi intelligenti, possono valutare la scena ripresa e le azioni di abbandono, per poi inviare i filmati criptati alla Polizia Locale del Comune che, dopo averli visionati, potrà riconoscere il trasgressore e procedere con le sanzioni previste.

Queste telecamere, già attive da qualche mese, vengono cambiate di posizione ogni due mesi, come previsto dal contratto stipulato per un anno tra Comune di Palmanova e Alma Sicurezza, la ditta fornitrice. Anche in questo caso, tutti i video verranno gestiti nel rispetto della privacy e saranno codificati in modo che solo gli operatori della Polizia locale del Comune possano averne accesso tramite cloud.