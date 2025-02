Ruba da una barca reti e attrezzatura da pesca, denunciato per ricettazione

Il furto di reti da pesca era stato messo a segno a fine dicembre.

I carabinieri della Stazione di Trieste Portonuovo hanno individuato e recuperato reti e attrezzatura da pesca rubata da un’imbarcazione attraccata al pontile Istria, in Sacchetta; il valore del furto, avvenuto alla fine di dicembre, ammonta a diverse migliaia di euro.

Dopo un’attività investigativa serrata, i militari sono riusciti a localizzare il bottino a bordo di un’altra imbarcazione, ormeggiata in una diversa area della Sacchetta. La svolta è arrivata l’11 gennaio, quando una perquisizione a bordo del natante ha permesso di rinvenire gran parte della refurtiva.

L’attrezzatura rubata era nella disponibilità di un cittadino straniero di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Il materiale è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il 42enne è stato denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica di Trieste.