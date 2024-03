La rapina in una casa di Palmanova nel 2015.

Nell’ambito delle ricerche di latitanti all’estero, con il concorso della locale Procura e del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, il 20 marzo è stato arrestato in Croazia un 60enne cittadino croato, che in Italia deve scontare una condanna di 7 di reclusione per una rapina in abitazione, avvenuta a Palmanova nel novembre 2015.

Al tempo, l’uomo, assieme ad un complice, forzando la porta d’ingresso di un appartamento, si era impadronito di diversi monili in oro. Scoperto dai padroni di casa, per guadagnarsi la fuga non aveva esitato ad aggredire fisicamente il proprietario, riuscendo nel suo intento.

A seguito della condanna, accertata l’irreperibilità in Italia, le verifiche sono state demandate nella nazione di origine, attraverso il Servizio Cooperazione di Polizia che ha appurato con le Autorità croate che l’uomo aveva cambiato le proprie generalità, circostanza che non ha impedito di dare esecuzione al Mandato di Arresto Europeo che era stato predisposto dalla Procura di Udine.