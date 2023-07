Un’estate di visite guidate gratuite alla Fortezza di Palmanova

Le visite guidate alla Fortezza di Palmanova.

Sette visite guidate gratuite per scoprire la Fortezza Unesco di Palmanova in modo inedito, grazie alll’animazione storica dei rievocatori e degli sbandieratori palmarini: domenica 2, 23 e 30 luglio, dalle ore 10, e domenica 6, 13 agosto, ore 10, il 21 agosto alle 17 e e il 27 agosto ore 16, con partenza dall’Infopoint Borgo Udine 4. Per prenotare, basta scrivere a comunicazione@comune.palmanova.ud.it. La visita è gratuita (opzionale accesso alle gallerie, biglietto intero 3 euro).

Il percorso prevede la visita alla Fortezza partendo da Piazza Grande, Duomo Dogale e i palazzi storici, poi verso Porta Udine e l’acquedotto, le gallerie sotterranee di contromina e Baluardo Donato, lungo il fossato e la cinta dei Baluardi veneziani. Ritorno in Piazza da Porta Cividale. La visita dura circa 1 ora e 30 minuti. Il progetto ha ottenuto il sostegno della Regione FVG che ha anche scelto Palmanova come tappa dei Treni storici.

Silvia Savi, assessore comunale a turismo e cultura: “Vogliamo valorizzare la bellezza unica della città di Palmanova. Queste visite sono ancora più particolari perché, grazie alle locali associazioni, i visitatori potranno rivivere l’atmosfera, i colori, gli abiti e le tradizioni del 1600. Una formula già sperimentata e collaudata con il Treno storico delle città Unesco che tornerà in città anche il 9 luglio e il 20 agosto”.

Visite e percorsi guidati.

Oltre alla visite organizzate dal Comune di Palmanova, sono disponibili i percorsi guidati “Palmanova: storia di una fortezza” proposti da PromoTurismo FVG. Ogni sabato alle ore 17 (da settembre alle ore 15) sarà possibile ammirare le gallerie di contromina, lungo il cammino il profilo delle fortificazioni con i baluardi, i rivellini e le lunette napoleoniche, la Loggia di Baluardo Donato e alla relativa Sortita. La durata della visita è sempre di 90 minuti.

Per partecipare, bisogna prenotare obbligatoriamente all’infopoint PromoTurismoFVG di Borgo Udine fino alle 16.30 del giorno stesso della visita (tel. 0432 924815 info.palmanova@promoturismo.fvg.it). Il costo è di 15 euro a persona, ridotto per over65 e ragazzi, gratis sotto i 12 anni, FVGCard e disabili.