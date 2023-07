In 4mila ai laghi di Fusine per il concerto di Jack Johnson

Il concerto di Jack Johnson ai Laghi di Fusine.

È ufficialmente iniziata la 28esima edizione del No Borders Music Festival che ha preso il via questo pomeriggio con il concerto di Jack Johnson ai Laghi di Fusine, uno tra luoghi i più evocativi dell’intero comprensorio montano del Tarvisiano. Italia, Austria, Slovenia, Australia, America, Francia, tantissimi i paesi di provenienza del pubblico accorso per il cantautore, surfista ed ambientalista americano.

Anticipato da Ziggy Alberts, con cui ha poi duettato sul palco, Jack Johnson non si è risparmiato. L’energia vibrante e naturale che c’è stata tra pubblico ed artista non si è fatta condizionare dalla pioggia che, anzi, ha regalato quell’emozione in più che solo i momenti epici sanno dare.

Il concerto.

Tra gli auguri di compleanno cantati sul palco dall’artista per l’amico Ziggy Alberts, ai dialoghi con i suoi fan, Jack Johnson ha saputo trasmettere la sua identità spontanea e semplice a suon di musica.

Mudfootball, Sitting, Flake, Wasting, Shot, Same Girl, Upside e Good People sono alcuni dei brani che un solo coro di quasi quattromila persone ha cantato insieme a Jack Johnson. Con brani storici e pezzi più recenti, il cantautore americano ha ripercorso tutta la sua carriera musicale da sempre contraddistinta dal flow positivo ed energico.

Il No Borders Music Festival 2023 prosegue domani, domenica 02 luglio alle ore 14:00, con i Baustelle sempre ai Laghi di Fusine.