La scomparsa di Giuseppe Gobitti di Pasian di Prato.

Ancora un lutto per la famiglia Gobitti di Pasian di Prato. Nei giorni scorsi è venuto a mancare Giuseppe Gobitti, 81 anni, fondatore della storica e conosciuta azienda “Gobitti Automazioni” di Colloredo. Un addio che la famiglia ha dovuto infatti dire dopo soli 21 giorni dalla scomparsa del figlio di Giuseppe, Sandro Gobitti, 52 anni. L’anziano ha lottato contro una malattia, ma ne è uscito sconfitto.

La vita.

Gobitti si era da sempre dedicato al lavoro, con passione e grinta. Dopo alcune esperienze lavorative in Italia e all’estero, nel 1973, grazie al supporto della moglie Ivana, aveva dato vita alla “Gobitti Automazioni”, che nel tempo sarebbe diventata azienda leader del settore in tutto il Friuli. Fu sua l’idea delle docce a gettoni, senza energia elettrica a Lignano, come fu sempre lui a creare i distributori automatici del siero per suini.

Negli anni Ottanta entrarono in azienda anche i figli Giorgio e Sandro. Con loro Giuseppe iniziò a dedicarsi alle automazioni, alla sicurezza e alla videosorveglianza. Inventore, grande lavoratore, stimato da tutti, Giuseppe ha scritto pagine importanti per il Friuli e per tutta la comunità di Colloredo di Prato, che si stringe al dolore della famiglia Gobitti.

(Visited 423 times, 423 visits today)