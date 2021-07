Ok al bilancio della cooperativa con sede a Pasian di Prato.

Approvato dall’assemblea dei soci il bilancio 2020 della società cooperativa Idealservice, una delle realtà nazionali di riferimento nel settore dei servizi ambientali e del facility management, con base a Pasian di Prato e sedi in tutta Italia, che si è chiuso al 31 dicembre dell’anno scorso con un utile netto di oltre 10 milioni e 676 mila euro a fronte di un valore della produzione pari a quasi 143 milioni di euro.

“Un risultato che attesta ancora una volta lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme – commenta il presidente di Idealservice Marco Riboli – sia in termini di sviluppo, che di redditività dell’impresa. È stato un anno difficile per tutti e il periodo è tutt’ora delicato – continua – soprattutto per chi, come noi, è chiamato ad operare negli ambiti maggiormente colpiti dalla pandemia. Pertanto, il traguardo raggiunto conferma la grande professionalità e serietà della nostra realtà e di tutti i suoi soci e lavoratori. Insieme abbiamo nuovamente dimostrato – aggiunge – che la nostra unione è la nostra vera forza, grazie alla quale possiamo superare ogni difficoltà e realizzare obiettivi sempre più grandi”.

Per tale motivo, il consiglio di amministrazione ha presentato quest’anno una proposta di ridistribuzione dell’utile ai soci pari a 500 mila euro.

I dati di bilancio.

Tornando ai dati di bilancio, il margine operativo lordo è pari a 10 milioni 383 mila euro, con un incremento del 25% rispetto all’esercizio precedente, mentre il patrimonio netto della Cooperativa è passato da 49,6 milioni a oltre 60 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è passata da una posizione negativa di 10 milioni 304 mila euro ad una posizione positiva di 8 milioni 556 mila euro, con un miglioramento di quasi 19 milioni di euro rispetto al 2019. “I dati evidenziano – sottolinea il presidente – che Idealservice è in grado, con la liquidità a propria disposizione, di far fronte a tutti i propri debiti verso le banche a breve e a medio-lungo termine. Quindi, sostanzialmente, la nostra Cooperativa è in grado di finanziarsi esclusivamente con il proprio capitale”.

Il numero dei lavoratori occupati nel 2020 è stato di 3.819 unità (154 in più rispetto all’anno precedente), di cui 1.459 soci e 2.360 dipendenti (66% donne e 34% uomini) e dunque Idealservice si conferma una società a prevalenza femminile.

Buone prospettive per il prossimo triennio.

Per Idealservice, il 2020 ha comportato un extra lavoro, in particolare per quanto riguarda il comparto delle pulizie e sanificazioni. “Basti pensare – rileva ancora il presidente – che il consumo di prodotti sanificanti è quasi triplicato rispetto al 2019 e questo dà già la misura del grande impegno che abbiamo assunto nei confronti dei nostri clienti, ma anche della collettività. I ricavi sono quindi cresciuti del 5% rispetto al 2019, con un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 143 milioni di euro. E con i ricavi è migliorata anche la marginalità”.

Per quanto riguarda l’anno 2021, l’andamento economico e finanziario si sta dimostrando positivo ed in linea con il 2020. Nei prossimi anni, dunque, la cooperativa ha in previsione di crescere e sviluppare nuove opportunità di lavoro sia nel settore del facility management, sia in quello dei servizi ambientali.

(Visited 94 times, 94 visits today)