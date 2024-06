Juli Peressini sindaco di Pasian di Prato.

Juli Peressini, appoggiata dalle liste “Lega Peressini Sindaco”, “Uniti per Pasian con Peressini”, “Gruppi civici Pasian di Prato”, “Peressini Sindaco” è stata eletta sindaco del Comune di Pasian di Prato con 2016 voti, pari al 42,45 per cento delle schede valide.

Hanno inoltre ottenuto voti Enzo Cattaruzzi delle liste “Insieme per Pasian di Prato”, “Enzo Cattaruzzi Sindaco”, “Civica Fvg e Con la gente di Pasian di Prato” e “Pasian di Prato democratica” (1409 voti pari al 29,67 per cento); e Andrea Pozzo delle liste “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni”, “Forza Italia”, “Lista civica volontariato e solidarietà a Pasian di Prato” e “Cittadini per Pozzo – Impegno e crescita” (1324 voti pari al 27,88 per cento)