Riapre il calzolaio a Pasian di Prato.

Riaprirà da metà ottobre a Pasian di Prato lo storicissimo negozio di calzolaio “Centro del piede” capitanato da Lorenzo Shyrbi, 30 anni. Il giovane, che aveva alzato le saracinesche del suo negozio a febbraio 2019, dopo un anno trascorso in Germania per nuove esperienze lavorative, è riapprodato al paese che tanto sperava in un suo ritorno.

“Dopo aver lavorato diversi anni come calzolaio esperto in calzature ortopediche, nel 2019 ho deciso di aprire un negozio tutto mio, qui a Pasian di Prato -spiega Lorenzo -; poi, nel 2022, per una serie di vicissitudini, ho scelto di emigrare in Germania ed accettare una nuova proposta lavorativa, sempre inerente il mio ambito”.

Un’esperienza che certamente ha arricchito ulteriormente la conoscenza che Lorenzo ha nel suo lavoro, che si porta avanti da generazioni: “Oltre a me, nella mia famiglia anche mio nonno, mio padre e mio fratello sono calzolai” racconta Shyrbi, che si è ulteriormente specializzato, oltre alla calzature ortopediche, anche a risuolare scarpe da trekking e scarponcini da montagna.

Una passione e un talento innati quelle di Lorenzo, che già all’età di diciotto anni aprì il suo primo negozio a Cormons. “Ho iniziato appena maggiorenne a dedicarmi a quella che a tutti gli effetti è una tradizione di famiglia – continua l’imprenditore – acquisendo tecniche e specializzandomi in settori ben precisi nel mio campo”. Dopo la breve parentesi all’estero quindi, Lorenzo è pronto più che mai a riprendere da dove aveva lasciato “Mi mancavano troppo i miei clienti, la mia terra, il mio ambiente“, conclude.